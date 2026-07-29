Douglas Luiz al Milan? C’è lo scambio con la Juventus

Il futuro in bianconero del centrocampista brasiliano rimane in bilico: nuova idea sull’asse Milano-Torino

Juventus e Milan potrebbero venirsi incontro in sede di mercato. Ci sono infatti diversi giocatori in cerca di rilancio dopo le delusioni della scorsa stagione.

In bianconero ad esempio rimane spinosa la situazione di Douglas Luiz, che non è riuscito a ritrovare la brillantezza delle scorse stagioni neanche dopo il ritorno in Premier League. La Juve al momento non ha offerte economiche adeguate alle potenzialità del brasiliano, che intanto in questa preseason sta cercando di conquistare la fiducia di Spalletti con l’obiettivo di guadagnarsi la permanenza sotto la Mole.

La Juve chiama il Milan: Douglas Luiz per Ricci

Il futuro di Douglas Luiz resta comunque in bilico e potrebbe essere ancora una volta lontano dalla Juventus. L’ultima idea porta a un eventuale scambio di prestiti con il Milan, dove Samuele Ricci farebbe invece il percorso opposto.

Se Douglas Luiz per caratteristiche potrebbe essere il profilo giusto per il centrocampo di Amorim, dall’altra parte l’ex Torino è molto stimato da Spalletti che lo ha lanciato con la maglia della Nazionale nel biennio da Ct azzurro. La ‘Vecchia Signora’ è a caccia di nuovi tasselli in mediana e Ricci sarebbe l’elemento giusto per lo scacchiere del mister di Certaldo.

Juve e Milan riflettono sull’operazione, che potrebbe accontentare entrambe le società oltre a rilanciare sia Douglas Luiz che Ricci.