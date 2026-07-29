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Zirkzee-Juventus, accelerazione decisiva: i bianconeri vogliono chiudere

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Joshua Zirkzee si avvicina al ritorno in Serie A. La Juventus vuole chiudere per il centravanti olandese andando a rinforzare l’attacco a disposizione di Luciano Spalletti.

Zirkzee esulta dopo un gol
Zirkzee in Serie A: Juve pronta a chiudere (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il classe 2001 olandese potrebbe così tornare a calcare i campi di Serie A dopo averlo fatto con il Bologna ottenendo ottimi risultati. Stando a quanto affermato da Gazzetta.it i bianconeri vorrebbero chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto, mentre il Manchester United chiede l’inserimento dell’obbligo.

Un colpo che si avvicina per la squadra bianconera, pronta a fare un nuovo tentativo anche con il PSG per Kolo Muani, in uscita dalla squadra francese.

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