Zirkzee-Juventus, accelerazione decisiva: i bianconeri vogliono chiudere

Joshua Zirkzee si avvicina al ritorno in Serie A. La Juventus vuole chiudere per il centravanti olandese andando a rinforzare l’attacco a disposizione di Luciano Spalletti.
Il classe 2001 olandese potrebbe così tornare a calcare i campi di Serie A dopo averlo fatto con il Bologna ottenendo ottimi risultati. Stando a quanto affermato da Gazzetta.it i bianconeri vorrebbero chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto, mentre il Manchester United chiede l’inserimento dell’obbligo.
Un colpo che si avvicina per la squadra bianconera, pronta a fare un nuovo tentativo anche con il PSG per Kolo Muani, in uscita dalla squadra francese.