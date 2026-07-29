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Kolo Muani alla Juventus, telenovela finita: tutti i dettagli | CM

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L’attaccante francese è ormai a un passo dal ritorno in bianconero: trovato l’accordo con il Paris Saint-Germain

La Juventus stringe i tempi e si avvicina al traguardo finale per Randal Kolo Muani, obiettivo dichiarato da tempi non sospetti della dirigenza bianconera. 

Juventus, accordo per Kolo Muani
Trovato l’accordo per Randal Kolo Muani (Ansa) – Calciomercato.it

L’estenuante corteggiamento della ‘Vecchia Signora’ avrà presto il suo epilogo: c’è grande ottimismo sulla fumata bianca dopo l’ultima offerta recapitata al Paris Saint-Germain. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la Juve ha rilanciato e messo sul tavolo delle trattative una proposta complessiva vicina ai 50 milioni di euro.

Strutturata in questo modo: prestito oneroso da 4-5 milioni, con obbligo di riscatto (vincolato alla qualificazione in Europa) fissato intorno ai 45 milioni di euro tra parte fissa e bonus (alcuni difficili da maturare).

Calciomercato Juve, fumata bianconera per Kolo Muani: c’è l’accordo col PSG

I vertici della ‘Vecchia Signora’ in queste ore stanno definendo l’affare e presto Kolo Muani – salvo clamorose sorprese – sarà nuovamente un giocatore della Juventus dopo una lunghissima telenovela. L’attaccante già domani potrebbe sbarcare a Torino per le rituali visite mediche e la firma sul contratto.

Kolo Muani esulta dopo un gol con la Juve
Kolo Muani torna alla Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Spero manchi poco”, la battuta telegrafica del Ceo Carnevali in merito alla trattativa con il PSG per il centravanti, esubero di lusso della rosa dei campioni d’Europa allenati a Luis Enrique. Kolo Muani è da tempo il prescelto della Juve e di Luciano Spalletti per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione, con il 27enne francese che ha sempre messo i bianconeri in cima ai propri desideri.

Kolo Muani già un anno fa e nella finestra invernale del mercato aveva spinto per tornare sotto la Mole, con la Juve che nelle scorse settimane aveva trovato l’intesa con l’attaccante transalpino per un contratto quinquennale da oltre 5 milioni netti (più bonus) a stagione. 

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