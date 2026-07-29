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Juve scatenata: in arrivo anche Alajbegovic per 40 milioni

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La Juventus batte il secondo colpo dopo Kolo Muani: semaforo verde anche per l’ingaggio del gioiello bosniaco

Juventus protagonista nelle ultime ore sul mercato. Dopo aver chiuso la pratica Kolo Muani, pronto già domani a firmare il contratto per il ritorno in bianconero, la ‘Vecchia Signora’ è pronta ad assicurarsi anche le prestazioni di Kerim Alajbegovic.

Juventus, preso Alajbegovic
Kerim Alajbegovic alla Juventus (Ansa) – Grafica Calciomercato.it

La dirigenza della Continassa ha affondato il colpo per il gioiello bosniaco e ha trovato un accordo di massima con il Bayer Leverkusen per l’arrivo del classe 2007 alla corte di Spalletti.

Calciomercato Juve, colpo Alajbegovic: c’è l’intesa col Bayer Leverkusen

La Juve – come riporta ‘Sky Deutschland’ – verserà 33 milioni di euro più bonus nelle casse del club tedesco, fino a un totale di 40 milioni.

Il Milan su Alajbegovic
Kerim Alajbegovic, classe 2007 (Ansa) – Calciomercato.it

Per Alajbegovic è pronto invece un contratto pluriennale fino al 2031. La Juventus negli ultimi giorni ha sorpassato la concorrenza soprattutto del Chelsea, mentre in Serie A si erano interessate concretamente al giocatore anche Napoli e Atalanta.

Il 18enne trequartista bosniaco – se tutto verrà definito nelle prossime ore – tra domani e venerdì sbarcherà a Torino per le visite mediche e la firma sul contratto. 

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