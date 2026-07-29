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Idea Vlahovic per il Como, regalo Champions per Fabregas | CM

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Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora avvolto dal mistero con il centravanti serbo che ha visto scadere il suo contratto con la Juventus lo scorso 30 giugno, restando svincolato.

Dusan Vlahovic
Dusan Vlahovic è finito nel mirino del Como (Ansa Foto) – calciomercato.it

Accostato a diverse squadre, dal Barcellona al Bayern Monaco, passando per il Besiktas e un possibile ritorno alla Juventus, Dusan Vlahovic è ancora alla ricerca di una nuova maglia.

Vlahovic nuova opzione per l’attacco del Como, regalo per Fabregas in arrivo

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il classe 2000 sarebbe finito nella lista dei desideri del Como con Cesc Fabregas che sarebbe felice di averlo a disposizione. Il Como è alla ricerca di una nuova punta per affrontare al meglio la stagione impegnativa che vedrà i lariani impegnati anche in Champions League.

Pollice alto per Cesc Fabregas
Vlahovic idea del Como (Ansa Foto) – calciomercato.it

Non è un mistero l’interesse nei confronti di Moise Kean che potrebbe giungere per una somma attorno ai 40 milioni di euro, ma nelle ultime ore sarebbe spuntata anche l’opzione Vlahovic.

La possibilità di chiudere l’operazione a costo zero stuzzica il Como che, però, dovrebbe riconoscere al giocatore uno stipendio da circa 8 milioni di euro a stagione, al momento non in linea con gli altri ingaggi della rosa. Una possibilità da tenere in considerazione con la società che potrebbe regalare a Fabregas un colpo da novanta per la prima, storica, stagione in Champions League.

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