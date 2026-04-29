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Roma, Dybala al Boca Juniors: “Accordo raggiunto”

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La Joya è in scadenza con i giallorossi e sarebbe davvero ad un passo dal ritorno in Argentina

Telenovela finita, Paulo Dybala giocherà con il Boca Juniors a partire dalla prossima stagione. È questa la notizia rilanciata in queste ore da ESPN, che parla di un accordo preliminare raggiunto tra la Joya e il club argentino.

Paulo Dybala sulla panchina della Roma
Roma, Dybala al Boca Juniors: “Accordo raggiunto” (Ansa Foto) – calciomercato.it

In scadenza di contratto a giugno con la Roma, il numero 21 giallorosso non ha ancora ricevuto offerte ufficiali dal club capitolino e, se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, a breve ritroverà il suo amico Leandro Paredes a Buenos Aires.

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