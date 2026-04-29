La Joya è in scadenza con i giallorossi e sarebbe davvero ad un passo dal ritorno in Argentina
Telenovela finita, Paulo Dybala giocherà con il Boca Juniors a partire dalla prossima stagione. È questa la notizia rilanciata in queste ore da ESPN, che parla di un accordo preliminare raggiunto tra la Joya e il club argentino.
In scadenza di contratto a giugno con la Roma, il numero 21 giallorosso non ha ancora ricevuto offerte ufficiali dal club capitolino e, se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, a breve ritroverà il suo amico Leandro Paredes a Buenos Aires.