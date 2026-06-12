Rangnick dice no al Milan: è stanco di aspettare i rossoneri

Niente Milan per Ralf Rangnick con il CT dell’Austria che ha deciso di non aspettare più le mosse della società rossonera, ancora alle prese con i casting per la guida tecnica della squadra.

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, Ralf Rangnick avrebbe deciso di non aspettare più le decisioni del Milan che è ancora impegnato alla ricerca del giusto profilo per la propria panchina. L’attuale CT dell’Austria, impegnato ai mondiali con la nazionale, ha deciso non voler più attendere le scelte del club meneghino, chiudendo lui le trattative per un possibile approdo a Milanello.

Resta da capire ora se il futuro della panchina della squadra rossonera possa essere affidato a Oliver Glasner, tecnico che ha salutato il Crystal Palace e uno degli allenatori molto legati a Ralf Rangnick. Continua quindi il momento di incertezza in casa rossonera con il Milan che è in grave ritardo rispetto alla concorrenza nella costruzione del progetto tecnico per il 2026/2027.