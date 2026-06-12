Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Rangnick dice no al Milan: è stanco di aspettare i rossoneri

Foto dell'autore

Niente Milan per Ralf Rangnick con il CT dell’Austria che ha deciso di non aspettare più le mosse della società rossonera, ancora alle prese con i casting per la guida tecnica della squadra.

Ralf Rangnick
Milan, arriva il no di Rangnick (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, Ralf Rangnick avrebbe deciso di non aspettare più le decisioni del Milan che è ancora impegnato alla ricerca del giusto profilo per la propria panchina. L’attuale CT dell’Austria, impegnato ai mondiali con la nazionale, ha deciso non voler più attendere le scelte del club meneghino, chiudendo lui le trattative per un possibile approdo a Milanello.

Resta da capire ora se il futuro della panchina della squadra rossonera possa essere affidato a Oliver Glasner, tecnico che ha salutato il Crystal Palace e uno degli allenatori molto legati a Ralf Rangnick. Continua quindi il momento di incertezza in casa rossonera con il  Milan che è in grave ritardo rispetto alla concorrenza nella costruzione del progetto tecnico per il 2026/2027.

4925

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

2 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

5 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU