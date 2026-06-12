Juventus, non solo Muharemovic: doppio colpo dal Sassuolo | CM

Nei pensieri dei bianconeri, dopo l’arrivo di Carnevali come nuovo Dg, non c’è solamente il difensore bosniaco

La Juventus ripartirà da Carnevali come massimo esponente dell’area dirigenziale, con l’ormai ex Dg del Sassuolo che prenderà il posto di Comolli.

É durato appena un anno il matrimonio tra la ‘Vecchia Signora’ e il dirigente francese, che paga a caro prezzo una stagione fallimentare con la mancata qualificazione alla prossimale Champions League. In uscita dalla Continassa c’è anche il Dt Modesto, mentre è al vaglio la situazione del Direttore sportivo Ottolini che potrebbe anche restare.

Intanto la Juve porta avanti le trattative di mercato sul tavolo nelle ultime settimane, dove potrebbe rientrare con prepotenza il nome di Muharemovic.

Calciomercato Juve, ritorno Muharemovic e occhi su Lipani

Il bosniaco è sempre stato un osservato speciale dei bianconeri per un eventuale ritorno a Torino e l’arrivo di Carnevali potrebbe accelerare le operazioni.

Il centrale classe 2003 non è più un obiettivo sensibile dell’Inter, mentre continua a piacere molto in Premier League. La Juventus sfrutterebbe la clausola del 50% sulla rivendita, con il giocatore che ha un prezzo tra i 25 e i 30 milioni di euro. Occhio inoltre ad un altro profilo del Sassuolo che la dirigenza bianconera può prendere in considerazione. Stiamo parlando del baby Lipani, capitano dell’Under 21 azzurra e protagonista anche con la Nazionale maggiore nell’Italia sperimentale del Ct Baldini.

Il 21enne centrocampista è nei radar della Juve come appreso da Calciomercato.it e già da qualche mese a questa parte è seguito dall’attuale Ds Ottolini.