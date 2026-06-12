Juve, Giovanni Carnevali nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale: il comunicato

Si chiude l’avventura di Damien Jacques Comolli in bianconero: nuova rivoluzione in casa Juventus, i dettagli.

La notizia circolava già da diverse ore e adesso è arrivata anche l’ufficialità: Comolli dice addio alla Juve che accoglie Giovanni Carnevali all’interno della società. Una vera e propria rivoluzione, che rischia di avere ripercussioni importanti anche sul calciomercato.

Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sul sito del club bianconero: “Il Consiglio di Amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad Amministratore Delegato e Direttore Generale del Club, affidandogli la guida manageriale della Società con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale bianconero. Dirigente tra i più apprezzati del panorama sportivo, Giovanni porta in Juventus un patrimonio di rilevante capacità manageriale. Uomo di calcio per vocazione e passione, Giovanni ha dedicato la sua vita professionale a questo settore, maturando esperienze e acquisendo responsabilità sempre più rilevanti, che gli hanno consentito di sviluppare una conoscenza completa delle dinamiche che governano il calcio moderno e delle prospettive di evoluzione. In particolare, nel corso della sua carriera, ha contribuito in modo determinante alla crescita e all’affermazione del Sassuolo Calcio, diventato nel tempo un esempio riconosciuto per sostenibilità, innovazione, valorizzazione dei talenti e capacità di creare valore, dentro e fuori dal campo. In qualità di Consigliere di Lega Serie A ha inoltre contribuito ai principali tavoli di confronto dedicati all’evoluzione e alla crescita del calcio professionistico italiano”.