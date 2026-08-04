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Premier respinta e firma in arrivo: “Sto benissimo all’Inter”

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Ci siamo per il nuovo accordo con il club campione d’Italia: arriva anche la conferma del diretto interessato

L’Inter è pronta a blindare il suo gioiello. Nelle prossime settimane, il club campione d’Italia metterà nero su bianco al rinnovo contrattuale di Pio Esposito.

Inter, Esposito rinnova
Esposito rinnova con l’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Il baby centravanti è incedibile per la dirigenza di Viale della Liberazione, malgrado le ricche offerte provenienti dalla Premier League (ultima quella recapitata dal Manchester United). Presente e futuro quindi dell’Inter, con il classe 2005 protagonista anche con la maglia della Nazionale azzurra.

Il giovane attaccante prolungherà per un’altra stagione fino al giugno 2031, oltre a un sensibile ritocco dell’ingaggio superiore ai 3 milioni netti all’anno. 

Calciomercato Inter, la conferma di Esposito sul rinnovo

Intanto, lo stesso Esposito non ha nessun dubbio sulla permanenza a Milano: “All’Inter sto benissimo, sono molto tranquillo – le sue parole rilasciate a ‘Sky Sport’ dal ritiro di Hong Kong – È un aspetto che vede coinvolti il mio agente e la società, non c’è nessun problema”.

Pio Esposito esulta dopo un gol con l'Inter
Pio Esposito, classe 2005 (Ansa) – Calciomercato.it

Esposito poi aggiunge sugli obiettivi stagionali: “Non dobbiamo accontentarci mai e cercare sempre di migliorarci, anche a livello personale. Siamo una squadra forte e cercheremo di vincere anche il prossimo anno”.

Esposito nell’ultima stagione con la maglia nerazzurra ha collezionato 48 presenze complessive, mettendo a referto 10 reti e 6 assist.

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