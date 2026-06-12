Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Frattesi nel mirino della Juventus, possibile scambio con l’Inter | CM

Foto dell'autore

La Juventus ha messo nel mirino Davide Frattesi in vista della prossima stagione con i bianconeri pronti a fare un tentativo per il centrocampista dell’Inter, pronto a salutare i nerazzurri durante l’estate.

Davide Frattesi
Juventus, possibile scambio per arrivare a Frattesi (Ansa Foto) – calciomercato.it

La stagione appena conclusa, nonostante le vittorie in campionato e in Coppa Italia da parte dell’Inter, non è stata positiva dal punto di vista personale per Davide Frattesi che ha trovato poco spazio agli ordini di Cristian Chivu e potrebbe essere sacrificato in estate per fare cassa.

Il centrocampista classe 1999, però, ha nella Juventus una grande estimatrice con la società bianconera pronta a fare un tentativo per assicurarsi il suo cartellino. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto uno scambio, proponendo Federico Gatti all’Inter con i nerazzurri che sono alla ricerca di un centrale difensivo. La Juventus potrebbe aggiungere circa 5 o 6 milioni di euro per provare a convincere i rivali a lasciar partire l’ex Sassuolo.

L’arrivo di Carnevali come amministratore delegato della Juventus potrebbe favorire l’affare con il dirigente che conosce bene Frattesi avendolo avuto a disposizione quando era un calciatore del Sassuolo.

4930

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

5 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

6 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU