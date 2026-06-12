La Juventus ha messo nel mirino Davide Frattesi in vista della prossima stagione con i bianconeri pronti a fare un tentativo per il centrocampista dell’Inter, pronto a salutare i nerazzurri durante l’estate.

La stagione appena conclusa, nonostante le vittorie in campionato e in Coppa Italia da parte dell’Inter, non è stata positiva dal punto di vista personale per Davide Frattesi che ha trovato poco spazio agli ordini di Cristian Chivu e potrebbe essere sacrificato in estate per fare cassa.

Il centrocampista classe 1999, però, ha nella Juventus una grande estimatrice con la società bianconera pronta a fare un tentativo per assicurarsi il suo cartellino. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto uno scambio, proponendo Federico Gatti all’Inter con i nerazzurri che sono alla ricerca di un centrale difensivo. La Juventus potrebbe aggiungere circa 5 o 6 milioni di euro per provare a convincere i rivali a lasciar partire l’ex Sassuolo.

L’arrivo di Carnevali come amministratore delegato della Juventus potrebbe favorire l’affare con il dirigente che conosce bene Frattesi avendolo avuto a disposizione quando era un calciatore del Sassuolo.