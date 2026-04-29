Milan, doppio addio: partono due nomi eccellenti

Il calciomercato del Milan è entrato nel vivo e sta per regalare grandissime sorprese: ecco le ultime.

Domenica 3 maggio il Milan farà visita al Sassuolo in una delle sfide più attese del 35esimo turno di Serie A: dopo il pari contro la Juve, la squadra di Max Allegri vede ormai a un passo la qualificazione alla prossima Champions League e serve un ultimissimo sforzo, a cominciare proprio dal match contro i neroverdi.

Milan che, però, rimane concentrato sul calciomercato estivo. La dirigenza rossonera, infatti, starebbe pensando di sfoltire la rosa e tra i tanti giocatori sul piede di partenza ci sarebbero anche Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek: il francese – secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ – avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro e piacerebbe a Tottenham ed Aston Villa, mentre Loftus-Cheek potrebbe partire per una cifra inferiore anche per via del contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Milan, dunque, letteralmente scatenato sul mercato, soprattutto per quel che concerne le operazioni in uscita.