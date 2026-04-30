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Svolta Osimhen, pronto un vero e proprio assalto: la destinazione

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L’attaccante nigeriano può salutare il Galatasaray in estate: ecco le ultime sul suo futuro, tutto i dettagli. 

A 27 anni, Victor Osimhen è senza ombra di dubbio tra gli attaccanti più forti e prolifici del panorama calcistico mondiale. Il nigeriano sta dimostrando tutto il suo valore con la casacca del Galatasaray, ma la sua avventura in Turchia potrebbe concludersi prima del previsto. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza.

Osimhen
Osimhen – Calciomercato.it – Ansa Foto

Osimhen è legato al club di Istanbul da un contratto fino al 30 giugno 2029, ma tra qualche settimana potrebbe scatenarsi un’asta pazzesca per il suo cartellino. Barcellona e Arsenal, infatti, starebbero pensando di farsi ufficialmente avanti per convincere il Galatasaray a cederlo in estate e per farlo avrebbero pronta un’offerta davvero importante: occhio soprattutto ai Gunners, visto che il ds Andrea Berta ha recentemente assistito al match tra Galatasaray e Fenerbahçe proprio per visionare Osimhen dal vivo. 

Juve, dunque, tagliata fuori dalla corsa al nigeriano: il tecnico Luciano Spalletti quasi sicuramente dovrà accontentarsi di un altro innesto per rinforzare il proprio reparto offensivo.

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