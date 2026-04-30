Tonali-Juve, cambia tutto: clamorosa novità poco fa

Aggiornamenti importanti sul futuro del centrocampista della Nazionale italiana: ecco tutti i dettagli.

Il suo nome è accostato da diverso tempo alla Juventus e Luciano Spalletti farebbe carte false pur di allenarlo in bianconero, ma quasi sicuramente Sandro Tonali non tornerà in Serie A al termine della stagione in corso. Il centrocampista del Newcastle classe 2000, salvo clamorosi ripensamenti, continuerà a giocare in Premier League.

A ribadirlo è in queste ore l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano: “Nonostante le tantissime voci, Sandro Tonali non sta assolutamente pianificando di tornare in Italia quest’estate dal momento che è pronto a restare in Premier League. Tonali è nella lista ristretta di alcuni top club di Premier League e desidera continuare a giocare in Inghilterra al massimo livello”.

Una mazzata pesantissima per la Juve che, dunque, si vede costretta a virare su altri profili per rinforzare la mediana a disposizione di Spalletti: l’ex Milan non ha intenzione di tornare in Italia, almeno per ore, e il suo futuro sarà targato ancora Premier League.