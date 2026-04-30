Lewandowski-Juve, ora ci siamo davvero: i dettagli dell’operazione

A lanciare la clamorosa indiscrezione di calciomercato è in queste ore ‘La Stampa’, secondo cui i bianconeri avrebbero ormai superato la concorrenza del Milan nella corsa al calciatore originario di Varsavia e al momento sarebbero in vantaggio su tutte le altre pretendenti.
I contatti tra la Juve e l’agente Pini Zahavi sarebbero continui e particolarmente positivi: la dirigenza di corso Galileo Ferraris metterebbe sul piatto un contratto di 2 anni con ingaggio spalmato e lo stesso Lewandowski avrebbe aperto le porte a questa possibilità. Attenzione, dunque, ai prossimi giorni che potrebbero essere decisivi per la fumata bianca tra il bomber del Barcellona e la Juventus.