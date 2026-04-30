Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Lewandowski-Juve, ora ci siamo davvero: i dettagli dell’operazione

Foto dell'autore
L’attaccante polacco si avvicina a grandi passi al clamoroso trasferimento nel campionato italiano: tutti i dettagli. 
La Juventus fa sul serio per Robert Lewandowski e adesso vede il traguardo. A Torino si continua a lavorare senza sosta per l’arrivo dell’attaccante del Barcellona classe ’88 e le possibilità di un trasferimento del polacco in Serie A aumenterebbero con il passare delle ore.
Lewandowski esulta dopo un gol col Barcellona
Lewandowski (AnsaFoto) – Calciomercato.it

A lanciare la clamorosa indiscrezione di calciomercato è in queste ore ‘La Stampa’, secondo cui i bianconeri avrebbero ormai superato la concorrenza del Milan nella corsa al calciatore originario di Varsavia e al momento sarebbero in vantaggio su tutte le altre pretendenti.

I contatti tra la Juve e l’agente Pini Zahavi sarebbero continui e particolarmente positivi: la dirigenza di corso Galileo Ferraris metterebbe sul piatto un contratto di 2 anni con ingaggio spalmato e lo stesso Lewandowski avrebbe aperto le porte a questa possibilità. Attenzione, dunque, ai prossimi giorni che potrebbero essere decisivi per la fumata bianca tra il bomber del Barcellona e la Juventus.

1597

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

2 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

4 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

5 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

6 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 25%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU