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Il Torino pensa a Gattuso, opzione a sorpresa per la panchina granata

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Opzione a sorpresa per la panchina del Torino in vista della prossima stagione con Gennaro Gattuso che potrebbe guidare i granata a partire dal prossimo campionato.

Gennaro Gattuso
Gattuso verso una nuova panchina in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’avventura di Gattuso alla guida della nazionale italiana si è conclusa nel peggiore dei modi, con il playoff per i mondiali perso in casa della Bosnia ai calci di rigore. Una ferita per tutto il calcio italiano e per l’ex CT in particolare che aveva lottato con tutto se stesso per cercare di riportare gli azzurri alla massima competizione per nazionali.

Detto addio alla squadra azzurra, Gennaro Gattuso sembra essere già pronto a ripartire con il Torino che potrebbe rappresentare un’opzione importante per il suo futuro. Secondo quanto scritto da Il Fatto Quotidiano, i granata avrebbero inserito il suo nome nella lista dei possibili allenatori per la prossima stagione.

In pole sembra esserci Roberto D’Aversa, tecnico che ha fatto molto bene da quando è stato chiamato al posto di Baroni e che potrebbe essere riconfermato nonostante non abbia un contratto con i granata. Petrachi, direttore sportivo della squadra, è pronto a parlare con l’attuale allenatore, ma nel frattempo osserva anche altre opzioni come Gattuso e De Rossi, legato al Genoa da un biennale che partirà a salvezza ottenuta.

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