Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Palladino verso l’addio all’Atalanta, spunta Pioli per la panchina bergamasca | CM

Foto dell'autore

Raffaele Palladino potrebbe salutare l’Atalanta dopo neanche una stagione completa alla guida della formazione bergamasca.

Raffaele Palladino
Raffaele Palladino potrebbe salutare l’Atalanta (Ansa Foto) – calciomercato.it

Arrivato alla guida dell’Atalanta in seguito all’esonero di Juric, Raffaele Palladino ha fatto bene in nerazzurro con il tecnico che, però, potrebbe non essere confermato sulla panchina della formazione lombarda che si starebbe già guardando attorno.

Non ci sarebbe completa unità d’intenti tra il tecnico e la società con l’Atalanta che starebbe già valutando le ipotesi per la propria panchina qualora dovesse arrivare una separazione tra le parti. Tra i vari nomi che sono circolati ci sono quelli di Maurizio Sarri, Vincenzo Italiano e Thiago Motta ma, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, un altro candidato sarebbe Stefano Pioli con l’ex tecnico di Milan e Fiorentina pronto a ripartire dopo una prima parte di stagione difficile alla guida dei viola.

Pioli all’Atalanta, nuovo nome per la panchina

Molto dipenderà da quelli che saranno gli incastri delle panchine in vista della prossima stagione, ma Stefano Pioli appare pronto a tornare alla guida di un club dopo la sfortunata parentesi in viola conclusa con l’esonero dopo poche giornate.

Stefano Pioli
Pioli piace all’Atalanta (Ansa Foto) – calciomercato.it

Con un contratto con il club toscano fino al giugno del 2028, l’eventuale arrivo di Stefano Pioli all’Atalanta farebbe felice anche la Fiorentina che andrebbe a risparmiare sul contratto dell’allenatore che per altre due stagioni è legato alla formazione toscana.

1592

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

4 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

5 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

6 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 25%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU