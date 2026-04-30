Palladino verso l’addio all’Atalanta, spunta Pioli per la panchina bergamasca | CM

Raffaele Palladino potrebbe salutare l’Atalanta dopo neanche una stagione completa alla guida della formazione bergamasca.

Arrivato alla guida dell’Atalanta in seguito all’esonero di Juric, Raffaele Palladino ha fatto bene in nerazzurro con il tecnico che, però, potrebbe non essere confermato sulla panchina della formazione lombarda che si starebbe già guardando attorno.

Non ci sarebbe completa unità d’intenti tra il tecnico e la società con l’Atalanta che starebbe già valutando le ipotesi per la propria panchina qualora dovesse arrivare una separazione tra le parti. Tra i vari nomi che sono circolati ci sono quelli di Maurizio Sarri, Vincenzo Italiano e Thiago Motta ma, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, un altro candidato sarebbe Stefano Pioli con l’ex tecnico di Milan e Fiorentina pronto a ripartire dopo una prima parte di stagione difficile alla guida dei viola.

Pioli all’Atalanta, nuovo nome per la panchina

Molto dipenderà da quelli che saranno gli incastri delle panchine in vista della prossima stagione, ma Stefano Pioli appare pronto a tornare alla guida di un club dopo la sfortunata parentesi in viola conclusa con l’esonero dopo poche giornate.

Con un contratto con il club toscano fino al giugno del 2028, l’eventuale arrivo di Stefano Pioli all’Atalanta farebbe felice anche la Fiorentina che andrebbe a risparmiare sul contratto dell’allenatore che per altre due stagioni è legato alla formazione toscana.