Palladino-Atalanta, conferma a rischio: i possibili sostituti

Pronto un ribaltone pazzesco sulla panchina nerazzurra: ecco cosa sta accadendo proprio in queste ultime ore.

Prima l’eliminazione dalla Champions League dopo aver subito 10 gol dal Bayern Monaco tra andata e ritorno, poi l’uscita dalla Coppa Italia per mano della Lazio. È un momento delicatissimo per l’Atalanta che occupa al momento la settima posizione in classifica in campionato e che rischia di non giocare le coppe europee l’anno prossimo.

Proprio per questo motivo – secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, Nicolò Schira – la dirigenza nerazzurra non sarebbe pienamente soddisfatta dell’operato di Raffaele Palladino e starebbe addirittura ragionando sul futuro del 42enne napoletano, la cui permanenza sulla panchina della Dea non appare più così scontata.

In caso di separazione da Palladino, sarebbero 3 i nomi in ballo per allenare l’Atalanta l’anno prossimo: Vincenzo Italiano (che può salutare il Bologna), Maurizio Sarri (che può dire addio alla Lazio) e – secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’ – addirittura Thiago Motta, ex allenatore della Juventus. Chi la spunterà alla fine secondo voi? Lo scopriremo molto presto…