Leao va via: scelto il nuovo attaccante del Milan

Ore caldissime in casa Milan per quel che concerne il calciomercato: ecco cosa sta succedendo a Milanello.

Con il pari interno contro la Juventus e la quasi aritmetica qualificazione alla prossima Champions League, in casa Milan è arrivato il momento di cominciare a studiare le strategie di calciomercato da attuare la prossima estate. Sotto i riflettori c’è soprattutto il futuro di Rafael Leao, che viene da una stagione di certo non esaltante in rossonero e che potrebbe salutare la compagnia in estate.

L’attaccante portoghese è finito nel mirino del Manchester United che – secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbe pronto a farsi ufficialmente avanti per provare a portarlo in Inghilterra l’anno prossimo.

Il Milan si accontenterebbe di almeno 50 milioni di euro per cedere Leao e in caso di addio avrebbe individuato in Joshua Zirkzee del Manchester United e Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid i profili ideale per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Max Allegri. In casa Milan, dunque, è pronta una vera e propria rivoluzione in vista della stagione 2026/2027.