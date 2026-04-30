Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Leao va via: scelto il nuovo attaccante del Milan

Foto dell'autore

Ore caldissime in casa Milan per quel che concerne il calciomercato: ecco cosa sta succedendo a Milanello. 

Con il pari interno contro la Juventus e la quasi aritmetica qualificazione alla prossima Champions League, in casa Milan è arrivato il momento di cominciare a studiare le strategie di calciomercato da attuare la prossima estate. Sotto i riflettori c’è soprattutto il futuro di Rafael Leao, che viene da una stagione di certo non esaltante in rossonero e che potrebbe salutare la compagnia in estate.

Rafael Leao
Leao (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante portoghese è finito nel mirino del Manchester United che – secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbe pronto a farsi ufficialmente avanti per provare a portarlo in Inghilterra l’anno prossimo.

Il Milan si accontenterebbe di almeno 50 milioni di euro per cedere Leao e in caso di addio avrebbe individuato in Joshua Zirkzee del Manchester United e Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid i profili ideale per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Max Allegri. In casa Milan, dunque, è pronta una vera e propria rivoluzione in vista della stagione 2026/2027.

1583

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

6 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

7 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 25%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU