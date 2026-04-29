PAGELLE TOP E FLOP Atletico Madrid-Arsenal 1-1: Alvarez risponde a Gyokeres

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Metropolitano di Madrid, valevole come semifinale di andata di Champions League

Dai fuochi d’artificio ad una gara più combattuta ed equilibrata: da un 5-4 ricco di gol e suspance ad un 1-1 deciso da due calci di rigore. La seconda semifinale di Champions League, che ha visto affrontarsi al Metropolitano Atletico Madrid e Arsenal è stata decisamente diversa rispetto al match tra Psg e Bayern Monaco. Il match è stato deciso da due penalty: nel primo tempo Gyokeres ha portato in vantaggio gli inglesi, mentre nella ripresa è arrivato il pareggio di Alvarez. La qualificazione si deciderà nella sfida di ritorno.

L’Arsenal parte forte e dopo cinque minuti sfiora il gol: cross da destra di Madueke e Hincapie, sul secondo palo, manda sul fondo. Gli uomini di Simeone rispondono al 19′, con una bella giocata di Julien Alvarez, che si libera a calcia dal limite, trovando la risposta di Raya. Alla mezz’ora bel spunto di Madueke, che si accentra e fa partire un bel sinistro che sfiora il palo. Gli inglesi mantengono il pallino del gioco e al 43′ sbloccano il risultato: Gyokeres si procura e trasforma con potenza un calcio di rigore.

La ripresa inizia con Le Normand al posto di Giuliano Simeone. I padroni di casa sfiorano subito il pareggio con una punizione di Julen Alvarez che si perde a pochi centimetri dal palo. L’Atletico spinge: Lookman si fa ipnotizzare da Raya, poi Griezmann calcia a colpo sicuro, trovando la deviazione disperata di Gabriel, che salva in corner. Dall’azione successiva arriva il fallo di mano di Hincapie sul tentativo di Llorente: dal dischetto Alvarez è implacabile e pareggia. E’ il momento migliore per gli uomini di Simeone che sfiorano due volta il raddoppio: prima con Griezmann (incrocio dei pali), poi con Lookman, che da buona posizione calcia alto. L’ex atalantino, al 73′ fallisce una clamorosa chance, calciando tra le braccia di Raya da due passi. Nel momento migliore dei padroni di casa, quando il gol del raddoppio sembra ormai nell’aria, arriva un brivido: l’arbitro giudica falloso un tocco tra Hancko ed Eze e assegna il rigore all’Arsenal. Ma il Var annulla la decisione.

Atletico Madrid-Arsenal, top e flop

ATLETICO MADRID

Top

Julien Alvarez: Una spina nel fianco per la difesa dell’Arsenal. Sfiora il gol nel primo tempo con una bella giocata personale: si libera al tiro e trova la risposta di Raya; nella ripresa calcia una punizione insidiosa che si perde di poco sul fondo, poi regala un cioccolatino a Lookman, che l’ex atalantino spreca, calciando addosso al portiere. Si prende la responsabilità di calciare dal dischetto e realizza (senza paura) il rigore del pareggio.

Flop

Hancko: Un rigore e mezzo procurato. Nel primo tempo è ingenuo, fermando Gyokeres che trovava davanti e proteggeva il pallone: la spinta (seppur non esagerata) è stata evidente ed ha portato al calco di rigore per gli ospiti. Nella ripresa rischia tantissimo, provando ad anticipare Eze. Lo salva il Var.

Lookman: Pimpante, propositivo, ma clamorosamente sprecone. Dopo un primo tempo fatto di spunti interessanti, fallisce almeno tre occasioni nitide: prima calcia alle stelle da buona posizione, poi (dal dischetto del rigore), conclude troppo debolmente, facendosi ipnotizzare da Raya; infine vanifica un contropiede, scivolando maldestramente in area avversaria.

LE PAGELLE DELL’ATLETICO MADRID

Oblak 6; Llorente 6,5, Pubill 6, Hancko 5, Ruggeri 6; Simeone 5 (46′ Le Normand 6), Koke 6,5, Cardoso6 (88′ Molina), Lookman 5; Alvarez 7 (77′ Baena), Griezmann 6,5.

ARSENAL

Top

Gyokeres: Gioca facendo sponda per i compagni: allo scadere del primo tempo si procura e trasforma con freddezza, il rigore del momentaneo vantaggio.

Flop

Hincapie: Dopo cinque minuti si sgancia in attacco e fallisce una palla gol da due passi; poi è lo sfortunato protagonista del calcio di rigore concesso agli spagnoli. La mano era troppo staccata dal corpo sul tiro di Llorente.

LE PAGELLE DELL’ARSENAL

Raya 6; White 6 (86′ Mosquera), Saliba 6,5, Gabriel 6, Hincapié 5; Odegaard 5,5 (57’Eze 6), Zubimendi 6, Rice 6; Madueke 6,5 (68′ Saka 6), Gyokeres 6,5 (68′ Gabriel Jesus 5,5), Martinelli 5,5 (68′ Trossard).

Il tabellino di Atletico Madrid-Arsenal

MARCATORI: 44′ rig. Gyokeres (Ar), 56′ Alvarez (At).

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone (46′ Le Normand), Koke, Cardoso (88′ Molina), Lookman; Alvarez (77′ Baena), Griezmann. (A disp. Musso, Esquivel, Mendoza, Sorloth, Almada, Lenglet, Vargas, Bonar, Diaz). All. Simeone.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White (86′ Mosquera), Saliba, Gabriel, Hincapié; Odegaard (57’Eze), Zubimendi, Rice; Madueke (68′ Saka), Gyokeres (68′ Gabriel Jesus), Martinelli (68′ Trossard). (A disp. Arrizabalaga, Setford, Norgaard, Calafiori, Lewis-Skelly, Dowman, Salmon). All. Arteta.

ARBITRO: Makkelie (Olanda).

AMMONITO: Hancko (At).