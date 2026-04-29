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Idea Kovacic per il centrocampo del Milan, l’ex Inter un’idea per i rossoneri

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Mateo Kovacic è un nome che è comparso in casa Milan per quello che riguarda il mercato della prossima stagione. Il centrocampista croato, grande amico di Luka Modric, con un passato nell’Inter, potrebbe diventare una nuova idea per il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Mateo Kovacic
Il Milan pensa a Kovacic per il mercato (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il sogno di mercato del Milan è rappresentato da Leon Goretzka con il centrocampista tedesco che piace da tempo ed è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Il classe 1995 viene considerato dal tecnico livornese l’uomo giusto per il salto di qualità, ma la concorrenza non manca e potrebbe complicarsi la strada per portarlo in Serie A.

Nel caso in cui non dovesse andare in porto l’affare relativo al centrocampista tedesco, il Milan potrebbe valutare altre piste. Stando a quanto affermato da Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, in questa estate potrebbe cambiare aria Mateo Kovacic con il classe 1994 che appare pronto a salutare il Manchester City.

Prossimo dal compiere 32 anni e con un solo anno di contratto con i Citizens, Kovacic potrebbe far ritorno in Italia per una somma attorno ai 10 milioni di euro e l’opportunità di poter tornare protagonista in Champions League ritrovando un amico come Modric potrebbe convincerlo a sposare la causa rossonera.

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