Musah verso il ritorno al Milan, niente riscatto da parte dell’Atalanta

Trasferitosi all’Atalanta dal Milan durante la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto, Yunus Musah appare destinato a tornare in rossonero alla fine della stagione in corso con il classe 2002 che non rientra nei piani dei bergamaschi per la prossima stagione.

Pagato 4 milioni di euro il prestito oneroso, l’Atalanta ne dovrebbe versare nelle casse del Milan altri 25 circa per assicurarsi a titolo definitivo il calciatore della nazionale statunitense. Rimasto spesso fuori dalla formazione titolare sia con Juric che con Palladino, per il mediano si prevede un ritorno al Milan in estate con i rossoneri pronti a valutare nuove soluzioni per il suo futuro.

Sulle tracce del calciatore ex Valencia ci sarebbero diverse società inglesi anche se molto dipenderà da quello che sarà il mondiale che il calciatore vivrà con la propria nazionale e quello che sarà il suo rendimento. Nel caso in cui dovesse fare bene in estate con la maglia degli USA, più di qualche club potrebbe fare un tentativo per il suo cartellino con il Milan che potrebbe fare cassa con un calciatore che non sembra rientrare nei piani di Allegri.