Conferme in arrivo, Falcone obiettivo concreto del Bologna | CM

Wladimiro Falcone è nel mirino del Bologna in vista della prossima stagione con il portiere del Lecce che potrebbe arrivare in rossoblu in vista della prossima stagione.

L’estremo difensore della formazione salentina ha da poco compiuto 31 anni e spesso è tra i migliori in campo con la squadra giallorossa, regalando diversi punti alla squadra allenata da Di Francesco durante questo campionato.

Il portiere classe 1995, tifoso della Roma, appare pronto per il salto di qualità in carriera e provare un’esperienza da titolare in una squadra che possa dargli la possibilità di lottare per obiettivi importanti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Bologna lo segue e potrebbe presentare un’offerta da circa 4 milioni di euro per il suo cartellino anche se molto dipenderà da quello che sarà il destino del Lecce nella lotta salvezza.

In casa rossoblu Skorupski potrebbe salutare con il polacco che piace a diverse squadre arabe, mentre Ravaglia non ha dato totali garanzie per il ruolo da titolare. Possibile prestito in Serie B per il giovane Pessina, destinato in futuro a tornare in rossoblu per provare a essere il numero uno della squadra emiliana.