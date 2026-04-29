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L’annuncio di Emery su Malen: “La Roma lo riscatterà”

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L’attaccante olandese resterà nella Capitale italiana

Il suo impatto sul calcio italiano è stato a dir poco devastante. Con undici gol realizzati in quattordici partite di campionato, Donyell Malen è senza dubbio uno dei migliori acquisti invernali nella storia recente della Serie A. Arrivato alla Roma in prestito con diritto di riscatto, il bomber olandese verrà riscattato dai giallorossi per 25 milioni di euro.

Donyell Malen esulta dopo un gol
L’annuncio di Emery su Malen: “La Roma lo riscatterà” (Ansa Foto) – calciomercato.it

A darne conferma praticamente ufficiale ci ha pensato oggi Unai Emery. Intervistato da Sky Sports prima della sfida contro il Nottingham Forest, l’allenatore dell’Aston Villa ha tessuto le lodi del suo ex attaccante.

“Malen è un ottimo calciatore, lo abbiamo dato in prestito con diritto di riscatto e, visto come sta andando, la Roma lo eserciterà. Qui aveva la concorrenza di Watkins, a Roma ha trovato il posto perfetto. Sono molto contento per lui, perché è un bravo ragazzo e un ottimo attaccante, spero che continui a fare gol”.

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