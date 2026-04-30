La Juve fa sul serio per un top assoluto: c’è Zhegrova come contropartita

Alla Continassa continuano a circolare grandi nomi in vista della prossima stagione: chi sarà il primo rinforzo bianconero?

In attesa di scendere in campo contro l’Hellas Verona nel match valevole per il 35esimo turno di Serie A, la Juventus monitora con grande attenzione anche il calciomercato. L’obiettivo della dirigenza bianconera è quello di consegnare a Spalletti una rosa che sia in grado di competere ad alti livelli in Italia e in Europa, ma per farlo servono grandissimi nomi.

Nomi, per intenderci, alla Mason Greenwood, esterno d’attacco inglese classe 2001 del Marsiglia che continua ad essere accostato con insistenza proprio alla Vecchia Signora. Il club francese valuta il calciatore circa 50 milioni di euro ma – secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – la Juve starebbe pensando di inserire nella trattativa il cartellino di Edon Zhegrova per abbassare l’esborso economico.

Ora è presto per parlare di trattative di mercato e mancano ancora diversi mesi all’inizio della sessione estiva, ma a Torino hanno le idee chiare sui nomi da regalare a Spalletti per riportare in alto la Juventus.