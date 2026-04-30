Allegri chiede Fagioli a centrocampo: assalto del Milan al calciatore della Fiorentina

Nicolò Fagioli è un obiettivo di mercato del Milan per la prossima stagione. Il centrocampista della Fiorentina è stato tra i migliori della formazione viola durante questa stagione difficile per la squadra toscana.

Massimiliano Allegri, che lo ha avuto a disposizione durante la sua avventura alla Juventus, sarebbe felice di averlo a disposizione in rossonero per il prossimo campionato, considerando il classe 2001 il calciatore giusto per preparare la futura sostituzione di Luka Modric in mezzo al campo.

La Fiorentina ha investito tanto per strappare il suo cartellino alla Juventus, quasi 20 milioni di euro complessivi e non sembra intenzionata a cederlo durante la prossima estate, puntando molto sull’ex bianconero per cercare di dare vita a un nuovo progetto in ottica futura.

La chiamata di Massimiliano Allegri potrebbe però portare il giocatore a chiedere di essere ceduto per tornare subito in una big assoluta del nostro campionato e provare a tornare a lottare per grandi obiettivi sin da subito.