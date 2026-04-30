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Mazzarri pronto a tornare in panchina: firma con l’Iraklis Salonicco

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Walter Mazzarri è pronto a tornare in panchina in vista della prossima stagione con l’ex allenatore di Torino e Napoli che è pronto a firmare con l’Iraklis Salonicco, squadra greca appena tornata in prima divisione.

Mazzarri
Mazzarri pronto a firmare (Ansa) – Calciomercato.it

Il club ha vinto la Serie B greca ed avrebbe deciso di affidarsi a Walter Mazzarri per la prossima stagione con il tecnico pronto a firmare e a programmare il prossimo campionato che vedrà l’Iraklis deciso a tenere la categoria.

Un ritorno in panchina per Mazzarri che arriva dopo l’ultima esperienza sulla panchina del Napoli che si concluse in una maniera non memorabile nel febbraio del 2024. A distanza di più di due anni, quindi, Mazzarri è pronto a tornare in panchina facendolo all’estero dopo l’esperienza avuta in Inghilterra al Watford nel 2016/2017.

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