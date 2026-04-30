In presenza di offerte interessanti anche l’attaccante argentino può lasciare i giallorossi

Evan Ndicka, Manu Koné, Mile Svilar e non solo. Nell’affrontare il tema cessioni in casa Roma ci si è spesso limitati a parlare di questi tre pezzi pregiati, ma a Trigoria nessun calciatore viene considerato incedibile, a patto che arrivi l’offerta davvero irrinunciabile.

E così, complici anche i sondaggi di Aston Villa, Bournemouth e Borussia Dortmund, nelle ultime ore uno dei nomi più chiacchierati è diventato quello di Matias Soulé. Nonostante una prima parte di stagione incoraggiante, l’argentino non è riuscito a fare il salto di qualità finale e spesso è finito nel mirino della critica, soprattutto durante i big match.

Rovinato dalla pubalgia, il 2026 dell’ex Frosinone è stato da dimenticare, ma nonostante ciò ci sono diverse squadre che stanno monitorando la situazione del 23enne di Mar del Plata. Il club giallorosso, dal canto suo, è pronta a considerare eventuali proposte, partendo da una valutazione iniziale di circa 40 milioni di euro.

Nelle ultime ore, anche l’Atletico Madrid ha effettuato dei sondaggi e questo interessamento va ad intrecciarsi anche con il mercato della Juventus, visto che l’ex Juve può rappresentare un’alternativa a Nico Gonzalez, che i colchoneros vorrebbero riscattare, ma solamente in presenza di uno sconto rispetto ai 32 milioni di euro previsti dall’accordo della scorsa estate tra Atletico e Vecchia Signora.