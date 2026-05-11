Pagelle Napoli-Bologna, i voti della sfida: colpo esterno dei rossoblu

Il Bologna espugna il “Maradona” e balza all’ottavo posto in classifica con il Napoli che fallisce il match point per quello che riguarda la qualificazione alla prossima Champions League.

Partita pirotecnica a Napoli tra i padroni di casa e il Bologna con i rossoblu che battono gli azzurri per 2-3 nel posticipo della giornata numero 36 del campionato di Serie A.

Un successo importante per gli uomini di Vincenzo Italiano che fanno un salto in classifica portandosi all’ottavo posto, posizione importante per partire dagli ottavi di Coppa Italia in vista della prossima stagione. Gli emiliani vanno avanti di due reti grazie alla magia di Bernardeschi e al calcio di rigore di Orsolini che portano gli uomini di Italiano sul doppio vantaggio. Il pari dei padroni di casa arriva a cavallo dei due tempi con Di Lorenzo prima e Alisson poi che trovano le due reti del pareggio. Il gol vittoria arriva con Rowe che regala tre punti ai rossoblu. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Napoli-Bologna 2-3, decide Rowe nel finale

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Buongiorno 5,5; Politano 6 (84′ Spinazzola sv), Lobotka 5,5 (76′ Gilmour sv), McTominay 5,5, Gutierrez 6, (87’Mazzocchi sv); Giovane 5,5 (76′ Elmas sv), Alisson Santos 7; Hojlund 6. Allenatore Conte.

BOLOGNA (4-3-3): Pessina 5,5; Joao Mario 5 (64′ Zortea 6), Helland 5,5 (81′ Heggem sv), Lucumi 5,5, Miranda 7; Ferguson 5,5 (81′ Sohm sv), Freuler 5, Pobega 6 (81′ Moro sv); Orsolini 7, Castro 5,5, Bernardeschi 7,5 (73′ Rowe 7,5). Allenatore Italiano.

MARCATORI: Bernardeschi, Orsolini rig., Di Lorenzo, Alisson, Rowe

AMMONITI: Joao Mario, Bernardeschi, Helland, Lucumì, Politano