Bye bye Juve, può finire in Premier a zero: annuncio ufficiale

Pessime notizie dal calciomercato per i bianconeri in vista della prossima stagione: il messaggio spiazza tutti.

La Juventus sorride sul campo dove la vittoria sul campo del Lecce ha permesso a Yildiz e compagni di agguantare il terzo posto in classifica, davanti a Milan, Roma e Como. La Champions League, dunque, si avvicina ma dal fronte calciomercato non arrivano notizie proprio entusiasmanti per il club bianconero.

Rischia infatti di sfumare definitivamente uno dei grandi obiettivi per il centrocampo a disposizione di Spalletti, ovvero Xaver Schlager, classe ’97 della Nazionale austriaca che ha il contratto in scadenza con il RB Lipsia il prossimo 30 giugno 2026.

La Juve lo segue da diversi mesi, ma adesso il 28enne originario di Linz fa tremare i tifosi della Juve nel corso del podcast “Man kennt sich, manschätz sich”: “Non ho più tanto tempo visto che non sono più un ventunenne. Ovviamente la Premier League è un obiettivo, ma direi che tutti i cinque campionati top hanno un certo appeal”. Schlager, dunque, potrebbe trasferirsi nel campionato inglese e la Juve a quel punto si vedrebbe costretta a virare su altri profili per la propria mediana.