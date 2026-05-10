PAGELLE E TABELLINO Milan-Atalanta 2-3: i rossoneri si svegliano troppo tardi: Leao fischiato

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Bentegodi, valevole per la 36° giornata del campionato di Serie A, che si è disputata a Verona

Il Milan crolla a San Siro sotto i colpi dell’Atalanta. Per i rossoneri è la quarta sconfitta nelle ultime sei gare di campionato: un brutto colpo per le ambizioni europee degli uomini di Massimiliano Allegri, che a due turni dalla conclusione vengono raggiunti in classifica dalla Roma. I rossoneri si rianimano solo nel finale, quando sotto di tre reti sfiorano una clamorosa rimonta. L’Atalanta, che sembrava aver staccato la spina nelle ultime settimane, ritrova un successo che le permette di certificare il settimo posto. Per avere la certezza della qualificazione in Conference League sarà necessario attendere la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter.

Il dato statistico della prima mezz’ora è davvero eloquente: nove tiri totali (dei quali cinque in porta) dell’Atalanta: uno (assolutamente non pericoloso) del Milan. Il due a zero segnato da Zappacosta al trentesimo del primo tempo, è la naturale conseguenza di ciò che si è visto sul terreno di gioco. Una squadra (il Milan) che gioca contratta, senza idee, affidandosi alle invenzioni (sporadiche) dei singoli, con un Leao opaco, fischiato e incapace di agire e un Gimenez isolato; e l’altra (l’Atalanta) che gioca spensierata, senza pressioni e seguendo uno spartito che sembra essere stato imparato a memoria. Ederson sblocca il risultato dopo sei minuti, riuscendo a calciare tra le belle statuine dei difensori rossoneri; Zappacosta raddoppia sfruttando un assist perfetto di Krstovic e non dando scampo a Maignan in uscita. San Siro si infuria e se la prende con Leao, ammonito per un intervento in ritardo su Scalvini; il portoghese avrebbe subito la chance per zittire i contestatori e riaprire la partita, ma lanciato a rete da Gimenez, si fa ipnotizzare da Carnesecchi in uscita. Prima dell’intervallo altra chance per Saelemaekers, che dopo un bello scambio con Gimenez non riesce a calciare.

La ripresa inizia con Nkunku al posto di Loftus Cheek: ma lo spartito non cambia. Il Milan fatica a creare occasioni, l’Atalanta è sorniona e alla prima palla gol va a segno: Raspadori calcia e batte Maignan (distratto) sul primo palo. I tifosi del Milan perdono la pazienza: una buona fetta decide di lasciare lo stadio, altri fischiano sonoramente; soprattutto Leao, che dal limite calcia altissimo facendo spazientire il pubblico. Allegri lo richiama in panchina, insieme a Gimenez e De Winter. In campo Fullkrug, Fofana e Athekame. Nkunku tenta un paio di spunti (Carnesecchi è bravo a respingere un suo tiro a colpo sicuro), mentre dalla parte opposta Krstovic si divora la chance del 4-0. Ancora Nkunku calcia con il destro dopo una sponda di Fullkrug: la palla finisce sulla traversa. Nel finale il Milan si getta tutto all’attacco: gol annullato a Fullkug (per fuorigioco), rete di Pavlovic (colpo di testa perfetto su punizione di Ricci) e San Siro che torna a crederci: Nkunku si procura un calcio di rigore (fallo di De Roon) e lo trasforma con freddezza. In pieno recupero Gabbia sfiora il clamoroso pareggio svettando di testa su una punizione di Nkunku. E’ l’ultima occasione di una sfida pazza, dalle mille emozioni.

Top e Flop Milan – Atalanta

Top

Nkuknu: Con il suo ingresso in campo rianima il Milan: colpisce una traversa, si procura e trasforma un rigore e crea una lunga serie di grattacapi alla difesa atalantina. Allegri può e deve contare su di lui per il finale di stagione.

Krstovic: Non segna, anzi, si divora il gol del possibile 0-4, ma è sempre nel vivo del gioco ed è una spina nel fianco della difesa rossonera. Crea i presupposti per le prime due reti dell’incontro.

Flop

Leao: Un fantasma: gironzola per il campo, si fa ammonire (era diffidato) e non riesce mai ad essere incisivo: calcia addosso a Carnesecchi la palla che poteva riaprire la sfida. Esce tra i fischi

Le pagelle di Milan-Atalanta

MILAN (3-5-2): Maignan 4,5; De Winter 4,5 (58′ Athekame 5), Gabbia 5,5, Pavlovic 6; Saelemaekers 5, Loftus-Cheek 4,5 (46′ Nkunku 7), Ricci 4,5, Rabiot 6, Bartesaghi 5 (80′ Estupinan); Leao 4 (58′ Fofana 5), Gimenez 6 (58′ Fullkrug 6). All. Allegri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7,5; Scalvini 6,5 (48′ Kossounou, 63′ Ahanor 6 ), Hien 6,5, Kolasinac 6,5; Zappacosta 7 (55′ Bellanova 6,5), Ederson 7, De Roon 5,5, Zalewski 6,5; De Ketelaere 6 (63′ Pasalic 6), Raspadori 7; Krstovic 7. All. Palladino.

Milan-Atalanta, il tabellino

MARCATORI: 7′ Ederson (A), 29′ Zappacosta (A), 51′ Raspadori (A), 88′ Pavlovic (M), 90+4′ rigore Nkunku (M).

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Gimenez. All. Allegri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino.

ARBITRO: Zufferli.

AMMONITI: Leao (M).

ESPULSI: –