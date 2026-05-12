Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Nuovo addio alla Juventus per Joao Mario, spunta la Fiorentina | CM

Foto dell'autore

Joao Mario lascerà il Bologna alla fine della stagione in corso essendo in prestito secco alla squadra di Vincenzo Italiano che, per via degli alti costi dell’ingaggio del portoghese, non riscatterà il suo cartellino.

Joao Mario
Joao Mario finisce nel mirino della Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’esterno farà ritorno alla Juventus, ma Luciano Spalletti non ha intenzione di puntare su di lui per il futuro con il terzino che, con ogni probabilità, lascerà di nuovo i bianconeri in estate per cercare un club che sia intenzionato a puntare su di lui in ottica futura.

La Fiorentina, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe fortemente interessata al laterale portoghese classe 2000, volendone fare un punto fermo della formazione della prossima stagione considerato il fatto che Dodò appare destinato a salutare i viola in estate.

Nonostante l’assenza dalle prossime coppe europee, il progetto della Fiorentina potrebbe convincere l’ex esterno del Porto che potrebbe passare in viola in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo in caso di qualificazione alle prossime coppe europee. Il Bologna proverà a fare un tentativo per tenerlo in prestito un altro anno, ma sarà decisiva in questo caso la permanenza di Italiano sulla panchina rossoblu.

2415

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

3 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

4 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

5 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

7 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 24%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1