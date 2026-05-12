Nuovo addio alla Juventus per Joao Mario, spunta la Fiorentina | CM

Joao Mario lascerà il Bologna alla fine della stagione in corso essendo in prestito secco alla squadra di Vincenzo Italiano che, per via degli alti costi dell’ingaggio del portoghese, non riscatterà il suo cartellino.

L’esterno farà ritorno alla Juventus, ma Luciano Spalletti non ha intenzione di puntare su di lui per il futuro con il terzino che, con ogni probabilità, lascerà di nuovo i bianconeri in estate per cercare un club che sia intenzionato a puntare su di lui in ottica futura.

La Fiorentina, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe fortemente interessata al laterale portoghese classe 2000, volendone fare un punto fermo della formazione della prossima stagione considerato il fatto che Dodò appare destinato a salutare i viola in estate.

Nonostante l’assenza dalle prossime coppe europee, il progetto della Fiorentina potrebbe convincere l’ex esterno del Porto che potrebbe passare in viola in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo in caso di qualificazione alle prossime coppe europee. Il Bologna proverà a fare un tentativo per tenerlo in prestito un altro anno, ma sarà decisiva in questo caso la permanenza di Italiano sulla panchina rossoblu.