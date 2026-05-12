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Milan, spunta Scamacca per l’attacco: nome nuovo per i rossoneri | CM

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Gianluca Scamacca è un obiettivo di mercato del Milan in vista della prossima stagione con il centravanti dell’Atalanta che sarebbe finito sulla lista dei desideri del club meneghino per il prossimo campionato.

Gianluca Scamacca
Il Milan pensa a Scamacca (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante dell’Atalanta potrebbe cambiare maglia in vista dell’estate con il centravanti della nazionale italiana che potrebbe far parte del nuovo progetto Milan per il 2026/2027. In casa rossonera saranno molti gli attaccanti che potrebbero cambiare maglia, da Leao a Gimenez, passando per Nkunku e Pulisic. Una rivoluzione che potrebbe portare a diversi acquisti durante l’estate.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Gianluca Scamacca sarebbe finito sul taccuino del Milan. Un’idea che potrebbe andare in porto soprattutto nel caso in cui il nuovo direttore sportivo dei rossoneri dovesse essere Tony D’Amico che conosce bene l’attaccante, preso proprio per la squadra bergamasca.

Scamacca al Milan, i dettagli della possibile operazione

Un affare non semplice per il Milan che dovrà capire quella che sarà la prossima competizione europea nella quale giocherà durante la prossima stagione con l’accesso alla Champions League che potrebbe favorire l’arrivo del classe 1999 in rossonero. Al momento, però, non ci sarebbe ancora nulla di concreto considerato il fatto che in casa Milan sono tutti concentrati sulle ultime due sfide di campionato contro Genoa e Cagliari che definiranno il destino del club.

Resterà poi da capire chi sarà il prossimo direttore sportivo della squadra e, di conseguenza, l’allenatore che siederà sulla panchina del Milan, chiamato a collaborare nella formazione della squadra della prossima stagione.

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