Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Mondiale e Roma: Soulé si gioca tutto in un mese

Foto dell'autore

L’attaccante argentino sta vivendo uno dei momenti più delicati dal punto di vista fisico e di rendimento

Mai considerato da Lionel Scaloni nella prima parte di stagione in cui è stato spesso il trascinatore della Roma, Matias Soulé è stato inserito nella lista dei pre-convocati per il Mondiale forse nel suo momento più difficile in maglia giallorossa. Complice una fastidiosa pubalgia, l’attaccante argentino è stato ai box per più di un mese e una volta tornato in campo non è ancora riuscito a brillare.

Matias Soulé sbuffa con la maglia della Roma
Mondiale e Roma: Soulé si gioca tutto in un mese (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il mancino 23enne spera di tornare a farlo contro la Lazio e contro il Verona per accattivarsi definitivamente il gradimento del Ct dell’Argentina, che stilerà la lista definitiva tra un mesetto, ma anche per guadagnarsi la conferma alla Roma. Detto che a Trigoria non esistono calciatori assolutamente incedibili, Soulé non figura al momento nella lista degli intoccabili di Gian Piero Gasperini.

Sulle sue tracce, d’altronde, già da tempo ci sono squadre tedesche (Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Stoccarda), inglesi (Aston Villa, Bournemouth, Fulham) e spagnole (Atletico Madrid), ma il suo profilo è stato oggetto anche di un sondaggio informale da parte del Milan in passato. In casa rossonera, tuttavia, si prospetta un terremoto dirigenziale non da poco.

Nel caso in cui dovessero arrivare offerte dai 35-40 milioni di euro in su, la società capitolina sarebbe pronta a prenderle in considerazione più per una questione di bilancio che per questioni tecniche. Sia Gasp che la dirigenza, infatti, hanno un’ottima considerazione di Soulé, ma il suo eventuale sacrificio sull’altare del fair play finanziario potrebbe essere più facile da compensare rispetto ad altri.

2423

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

2 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

5 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

6 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

7 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 24%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1