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Lazio-Inter, Thuram titolare per la finale? La scelta di Chivu

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L’attaccante francese si è allenato con la squadra alla vigilia della finalissima di Coppa Italia 

Quasi un po’ a sorpresa, Marcus Thuram era regolarmente presente all’allenamento di rifinitura alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio.

Inter, le condiziono di Thuram
Thuram e Chivu (Ansa) – Calciomercato.it

Nell’allenamento di lunedì il francese aveva accusato un fastidio muscolare, che alla fine si è rivelato meno grave del previsto. Il figlio d’arte è alle prese con un piccolo indurimento del muscolo, che però non preoccupa lo staff medico nerazzurro e Chivu dopo gli accertamenti svolti questa mattina prima dell’allenamento ad Appiano Gentile.

Inter, le ultime sulle condizioni di Thuram

Thuram si è quindi allenato regolarmente con il resto dei compagni e si candida per una maglia da titolare per la finalissima dell’Olimpico.

Inter, infortunio Thuram
Thuram e Lautaro Martinez (Ansa) – Calciomercato.it

L’ultimo test per testare le condizioni del nazionale francese sarà la sgambata di domattina a Roma, quando Chivu scioglierà le ultime riserve sul giocatore. Con il Mondiale vicino c’è molta cautela, ma se non ci saranno altri intoppi Thuram è favorito su Bonny per partire dall’inizio contro la Lazio. 

Il numero 9 farà così probabilmente coppia con capitan Lautaro Martinez, mentre sempre nel reparto offensivo Esposito (non al meglio) andrà in panchina. L’altro dubbio di Chivu è a centrocampo, con Sucic in leggero vantaggio su Mkhitaryan. 

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