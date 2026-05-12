Allarme Juve, di nuovo ai box: un big tiene in ansia Spalletti

La squadra bianconera prepara la sfida casalinga di campionato contro la Fiorentina: le ultime dalla Continassa

In attesa di capire quando si giocherà il match con la Fiorentina (così come tutte le altre gare che vedono impegnate le altre squadre in corsa per la Champions), la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa dopo il giorno di riposo concesso da Luciano Spalletti.

Il fondamentale successo esterno contro il Lecce ha dato nuovo slancio alla compagine bianconera, che ha sorpassato il Milan al terzo posto e avvicinato il Napoli dietro i campioni d’Italia dell’Inter. Ma, soprattutto, permette ancora alla ‘Vecchia Signora’ di avere il destino nelle proprie mani per un piazzamento tra le prime quattro.

La Juve, vincendo le ultime due sfide di campionato con Fiorentina e Torino, avrebbe infatti la certezza di staccare il biglietto per la prossima Champions League indipendentemente dai risultati delle rivali.

Juventus, Thuram si allena a parte: le condizioni del francese

La prima gara decisiva sarà con la Fiorentina all’Allianz Stadium, con Spalletti che ha iniziato da questa mattina a preparare l’incrocio contro la formazione viola (già matematicamente salva).

A tenere sulle spine l’allenatore bianconero sono le condizioni di Khephren Thuram, che oggi ha svolto un lavoro personalizzato alla Continassa. Il francese è sempre alle prese con un problema al ginocchio, che non gli aveva permesso di scendere in campo sabato sera nella sfida con il Lecce. Thuram verrà monitorato giorno per giorno e Spalletti deciderà a ridosso della partita contro la Fiorentina se e come impiegare eventualmente il giocatore.

Occhio quindi a una possibile conferma di Koopmeiners in mezzo al campo se il francese non dovesse essere al meglio, mentre per il resto non dovrebbero esserci novità sull’undici titolare che ha conquistato i tre punti al ‘Via del Mare’.