Alisson vuole la Juve: la svolta immediata che fa contento Spalletti

Tra il portiere brasiliano e i bianconeri c’è già un accordo

Spalletti vuole Alisson, Alisson vuole la Juve. Tutto fatto? Ancora no, ma siamo sulla buona strada. Il tecnico bianconero ha chiesto alla sua società di prendere un portiere più forte ed esperto di Di Gregorio, evidentemente non ritenuto all’altezza per fare il titolare: il prescelto è proprio il brasiliano, che il classe ’59 di Certaldo allenò anni fa alla Roma.

Ormai non è più un mistero: Alisson ha già un accordo con la Juve da 5/6 milioni netti a stagione. Si parla di un triennale, ma potrebbe essere anche un biennale con opzione per una terza stagione. Manca ‘solo’ l’intesa con il Liverpool, che di recente ha attivato l’opzione rinnovo prolungando il contratto di Alisson da giugno prossimo a giugno 2027.

Così è sfumata per la Juventus la possibilità di ingaggiarlo a zero, coi bianconeri che non sono adesso affatto propensi a tirare fuori 15/20 milioni per il cartellino. Spalletti, ma soprattutto Comolli e la dirigenza faranno leva sulla ferma volontà di Alisson di far ritorno in Serie A, più precisamente di traslocare a Torino, per far abbassare – e di molto – le pretese dei ‘Reds’.

Una svolta in tal senso potrebbe arrivare a breve: secondo ‘Tuttosport’, infatti, il brasiliano ha dato mandato al suo agente di organizzare un vertice immediato con il Liverpool per trattare l’addio. L’ex Roma si aspetta un gesto di riconoscenza per gli otto anni trascorsi insieme e il contributo dato per i tanti successi del club dal 2018 ad oggi, su tutti la Champions e le due Premier.