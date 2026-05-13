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L’Inter fa cassa con Luis Henrique, già preso il sostituto: i dettagli

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Pronto un investimento vicino ai 30 milioni bonus inclusi

Nel prossimo calciomercato estivo l’Inter potrebbe rinnovare anche le corsie esterne. In particolare quella di destra, con Dumfries e Luis Henrique potenzialmente in uscita. L’olandese sogna sempre la Premier, con la sua partenza che potrebbe finanziare parte dell’operazione Palestra, mentre il brasiliano si è dimostrato non all’altezza della situazione.

Grafica Luis Henrique Inter
L’Inter fa cassa con Luis Henrique, già preso il sostituto: i dettagli (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Il futuro del classe 2001 potrebbe essere in Turchia (piace al Besiktas) o in Inghilterra. Nella Premier vanta diversi estimatori, su tutti il Bournemouth: stando a quanto filtrato dall’Inter nel gennaio scorso, ovvero a mercato aperto, il club dove lavora l’ex Ds della Roma Tiago Pinto era disposto a spendere una cifra vicina ai 30 milioni bonus inclusi.

L’affare tra Inter e Bournemouth potrebbe essere stato solo rimandato alla prossima estate. Ma chi al posto dell’ex Marsiglia? Il sostituto è già in casa, ad Appiano: parliamo di Andy Diouf, preso dal Lens l’estate passata per 20 milioni più 5 di bonus, ma impiegato da Chivu col contagocce. Soprattutto, quasi sempre da tornante di destra, come sabato scorso all’Olimpico contro la Lazio. Non è il suo ruolo naturale, però ha fatto intravedere di poterlo ricoprire senza grossi problemi. Così il francese avrebbe la possibilità di giocarsi una seconda chance in nerazzurro.

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