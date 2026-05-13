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Milan, senza Champions via Pavlovic? Ecco chi lo vuole | ESCLUSIVO

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Il difensore centrale serbo potrebbe essere rivenduto al doppio della cifra spesa per acquistarlo dal Salisburgo

Ancora 180 minuti di fuoco. Contro il Genoa in trasferta e contro il Cagliari in casa, il Milan si gioca l’accesso alla prossima Champions League nelle ultime due giornate di Serie A. Dopo il ko interno contro l’Atalanta di domenica scorsa è partita la contestazione della Curva Sud, in particolare all’amministratore delegato Giorgio Furlani. Dovesse fallire il traguardo, il club rossonero potrebbe cedere alcuni pezzi pregiati come Strahinja Pavlovic.

Calciomercato Milan, Pavlovic nel mirino del Galatasaray
Strahinja Pavlovic (foto Ansa) – Calciomercato.it

In una stagione di alti e bassi come quella del Milan, il difensore centrale serbo classe 2001 è riuscito a mettersi in mostra con cinque gol e un assist. Punto fermo nello scacchiere di Max Allegri, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it può tornare nel mirino del Galatasaray. Già a gennaio i campioni di Turchia avevano fatto un tentativo, rispedito al mittente dai rossoneri e dallo stesso Pavlovic.

Arrivato nell’estate del 2024 dal Salisburgo per 18,5 milioni di euro più 2 di bonus, il Milan potrebbe cederlo praticamente al doppio della cifra, visto che ora viene valutato sui 35 milioni. Il che garantirebbe una ricca plusvalenza. Oltre al Galatasaray, su Pavlovic ci sono diverse squadre di Premier League, tra cui il Manchester United, il Chelsea e il Crystal Palace. Ma lui resterebbe volentieri a Milano con la Champions.

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