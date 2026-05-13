Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Roma-Lazio, Gasperini ritrova Dovbyk e Pellegrini per il derby

Foto dell'autore

Ottime notizie per il tecnico giallorosso in vista della stacittadina capitolina

In attesa di capire come finisca la battaglia tra il Prefetto di Roma e la Lega Serie A sulla data e l’orario della partita (la Lega si è rivolta al TAR dopo il rinvio a lunedì sera), la Roma è tornata ad allenarsi in mattinata dopo il giorno di riposo concesso da Gian Piero Gasperini.

Gasperini dà indicazioni a Pellegrini
Roma-Lazio, Gasperini ritrova Dovbyk e Pellegrini per il derby (Ansa Foto) – calciomercato.it

In vista del derby contro la Lazio, il tecnico giallorosso ha ricevuto ottime indicazioni dalla seduta odierna, con il rientro in gruppo di Artem Dovbyk e di Lorenzo Pellegrini. Davvero una buona notizia per il mister di Grugliasco che potrà così contare anche su un vero e proprio amuleto nella stracittadina.

Gli ultimi due successi giallorossi nel derby sono arrivati, infatti, proprio grazie a due gol del numero 7 giallorosso, autore già di quattro reti complessive contro i biancocelesti, Pellegrini potrebbe partire dalla panchina, ma se Gasp dovesse ricevere indicazioni importanti dagli allenamenti, non è escluso che possa giocare al posto di Soulé, apparso sottotono nelle ultime giornate.

2620

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

5 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

6 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

7 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1