Roma-Lazio, Gasperini ritrova Dovbyk e Pellegrini per il derby

Ottime notizie per il tecnico giallorosso in vista della stacittadina capitolina

In attesa di capire come finisca la battaglia tra il Prefetto di Roma e la Lega Serie A sulla data e l’orario della partita (la Lega si è rivolta al TAR dopo il rinvio a lunedì sera), la Roma è tornata ad allenarsi in mattinata dopo il giorno di riposo concesso da Gian Piero Gasperini.

In vista del derby contro la Lazio, il tecnico giallorosso ha ricevuto ottime indicazioni dalla seduta odierna, con il rientro in gruppo di Artem Dovbyk e di Lorenzo Pellegrini. Davvero una buona notizia per il mister di Grugliasco che potrà così contare anche su un vero e proprio amuleto nella stracittadina.

Gli ultimi due successi giallorossi nel derby sono arrivati, infatti, proprio grazie a due gol del numero 7 giallorosso, autore già di quattro reti complessive contro i biancocelesti, Pellegrini potrebbe partire dalla panchina, ma se Gasp dovesse ricevere indicazioni importanti dagli allenamenti, non è escluso che possa giocare al posto di Soulé, apparso sottotono nelle ultime giornate.