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Yildiz spazza via le voci: “La Juve è nel mio cuore”. La battuta su Vlahovic | VIDEO CM

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Il fantasista turco rassicura i tifosi sul suo futuro e carica l’ambiente per l’assalto Champions

La Juventus si affiderà alle magie del suo numero dieci per lo sprint che vale la qualificazione alla prossima Champions League.

Juventus, Yildiz tra Champions e futuro
Kenan Yildiz, numero 10 della Juve – Calciomercato.it

Kenan Yildiz sta ritrovando la forma migliore dopo settimane complicate a causa dell’infiammazione al ginocchio e carica l’ambiente bianconero in vista delle decisive gare di campionato contro Fiorentina e Torino. “Adesso c’è un po’ di pressione ma siamo tranquilli. Ci aspettano due partite importanti, continuiamo a fare il nostro lavoro con il mister”, le parole del fantasista turco a margine del ‘Meet & Greet’ allo Juventus Store dell’Allianz Stadium. 

Juventus, carica Yildiz: “Secondo posto e Champions”

Yildiz avverte le rivali nell’infuocata corsa per l’Europa: “È stata una stagione molto lunga e dura. Spalletti ci aiuta sempre e vuole il 100% da parte nostra. L’obiettivo è dare il massimo, che adesso sono il secondo posto e la qualificazione in Champions“, sottolinea l’attaccante protagonista insieme a Koopmeiners e Pinsoglio dell’incontro con i tifosi per la presentazione della nuova maglia.

Il numero dieci turco è il leader della Juventus tra presente e futuro dopo il rinnovo dei mesi scorsi, con l’investitura pesante di John Elkann per riportare la ‘Vecchia Signora’ ad altissimi livelli. Yildiz spazza via le voci di mercato e giura amore ai colori bianconeri: “La Juve è nel mio cuore, ringrazio Elkann per le parole nei miei confronti. Io darò sempre il massimo per questa maglia, la squadra e i tifosi”.

Infine una battuta su Vlahovic, con il futuro del serbo che rimane in bilico: “Se gli ho detto di restare? Sì… ma questo non posso dirlo“, conclude sorridendo Yildiz.

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