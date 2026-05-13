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Pagelle finale coppa Italia, i voti di Lazio-Inter 0-2: double nerazzurro, Marusic e Tavares horror

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L’Inter vince anche la Coppa Italia e trova il prestigioso double in questa stagione con i nerazzurri che, dopo lo scudetto, possono festeggiare il secondo trofeo della loro stagione.

Lautaro e Thuram
I voti della finale di Coppa Italia Lazio-Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it

La vittoria dei nerazzurri arriva nella finale contro la Lazio grazie all’autorete di Marusic e al gol di Lautaro Martinez che chiudono già il primo tempo con un doppio vantaggio per gli uomini di Chivu. Si chiude quindi nel migliore dei modi la stagione dei nerazzurri, chiamati ora solo a vivere le ultime due giornate di festa per i propri tifosi.

Occasione persa per la Lazio i rimediare ad una stagione molto difficile e di poter disputare le coppe europee in vista della prossima stagione con i biancocelesti che si troveranno a dover ripartire da un nuovo progetto in vista della prossima stagione che, con ogni probabilità, non vedrà Maurizio Sarri in panchina.

Ottima partita di tutta la squadra nerazzurra, molto attenta e ordinata in campo. Pessima la prestazione di alcuni calciatori biancocelesti con Marusic che commette l’autorete che porta in vantaggio i nerazzurri e quella di Nuno Tavares che, con un grave errore ha spianato la strada al raddoppio nerazzurro. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Lazio-Inter 0-2, disastro Tavares e Marusic

LAZIO (4-3-3): Motta 5,5; Marusic 4 (72′ Lazzari 5,5), Gila 5,5, Romagnoli 5,5, Tavares 4; Basic 5 (78′ Pedro 5,5), Patric 5 (46′ Rovella 5,5), Taylor 6; Isaksen 5,5 (66′ Cancellieri 5,5), Noslin 5, Zaccagni 6 (72′ Dia 6). Allenatore Sarri.
INTER (3-5-2): Martinez 6; Bisseck 6, Akanji 6,5, Bastoni 6 (77′ Carlos Augusto 6); Dumfries 6,5 (68′ Luis Henrique 6), Barella 6,5, Zielinski 6,5, Sucic 6 (68′ Mkhitaryan 6), Dimarco 6,5; Lautaro Martinez 7 (77′ Bonny 6), Thuram 6,5 (82′ Diouf sv). Allenatore Chivu.
AMMONITI: Bastoni, Gila, Pedro, Dimarco, Zaccagni
MARCATORI: autorete Marusic, Lautaro Martinez

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