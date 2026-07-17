Spagna-Argentina, una finale dei Mondiale unica nella storia: è la prima volta che accade

Domenica 19 luglio, Spagna e Argentina si contenderanno la Coppa del Mondo nella finalissima al MetLife Stadium. Un match che è già storia per una circostanza inedita

E così siamo arrivati alla finale. Dopo 102 partite disputate sono rimaste Spagna e Argentina a contendersi la vittoria del Mondiale 2026.

Il countdown per il verdetto è già cominciato. Domenica 19 luglio, dalle 21 ora italiana, sapremo chi iscriverà il suo nome nell’albo d’oro del torneo. Sarà ancora l’Argentina che punta al bis e a raggiungere le quattro vittorie di Italia, Germania e Brasile oppure la Spagna che di Mondiale ne ha vinto solo uno, sedici anni fa in Sudafrica nella finale tutta europea contro l’Olanda.

A tal proposito, Spagna-Argentina sarà l’undicesima finale di un Mondiale che opporrà una nazionale europea a una sudamericana. Le altre sono state queste:

Svezia 1958 : Brasile-Svezia: 5-2

: Brasile-Svezia: 5-2 Cile 1962 : Brasile-Cecoslovacchia: 3-1

: Brasile-Cecoslovacchia: 3-1 Messico 1970 : Brasile-Italia: 4-1

: Brasile-Italia: 4-1 Argentina 1978 : Argentina-Olanda: 3-1 d.t.s

: Argentina-Olanda: 3-1 d.t.s Messico 1986 : Argentina-Germania 3-2 d.t.s

: Argentina-Germania 3-2 d.t.s Usa 1994 : Brasile-Italia: 0-0 (4-2 d.c.r.)

: Brasile-Italia: 0-0 (4-2 d.c.r.) Francia 1998 : Francia-Brasile: 3-0

: Francia-Brasile: 3-0 Giappone-Corea 2002 : Brasile-Germania: 2-0

: Brasile-Germania: 2-0 Brasile 2014 : Germania-Argentina 1-0 d.t.s.

: Germania-Argentina 1-0 d.t.s. Qatar 2022: Argentina-Francia: 3-3 (4-2 d.c.r)

Quella che si disputerà domenica 19 luglio sarà, tuttavia, una finale unica nella storia dei Mondiali in quanto, per la prima volta, si affronteranno la nazionale campione d’Europa in carica (la Spagna) contro quella detentrice della Copa America (l’Argentina).

Una circostanza che avrebbe dovuto opporre Spagna e Argentina anche nella finale della seconda edizione della Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA prevista lo scorso 27 marzo a Lusail in Qatar. Partita che è stata poi rinviata a causa della guerra in Iran e dei bombardamenti che hanno interessato il Qatar e altre paesi confinanti. Considerata la situazione di emergenza, si era ipotizzato uno spostamento della sede ospitante della finale a Madrid ma la Federazione Argentina si è opposta all’eventualità che la Spagna potesse giocare in casa.

La finale poi è stata definitivamente rinviata. Non si sa, al momento, se si disputerà nel 2027. In questo caso sarà una rivincita dell’ormai imminente finale dei Mondiali, partita che, peraltro, opporrà per la seconda volta Spagna e Argentina nella competizione. L’unico precedente è datato Inghilterra 1966. Nella fase a gironi, gli argentini si imposero 2-1 al Villa Park di Birmingham.