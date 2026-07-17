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Colpaccio Maldini in Serie A: destinazione inaspettata

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Il calciatore di proprietà dell’Atalanta ha salutato la Lazio dopo il prestito di pochi mesi: ecco cosa sta succedendo. 

La sua avventura in prestito alla Lazio è durata pochissimi mesi e alla fine Daniel Maldini ha fatto ritorno all’Atalanta, club proprietario del suo cartellino. Il 24enne milanese, però, non rientra nei piani della società nerazzurra che starebbe seriamene pensando di privarsene in caso di offerta importante.

Atalanta, il Parma su Maldini
Daniel Maldini (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’, il Sassuolo sarebbe particolarmente attivo su Maldini e avrebbe deciso di investire sul calciatore grazie ai soldi incassati attraverso la cessione di Tarik Muharemovic al Leeds.

L’Atalanta, che appare ormai vicinissima all’acquisto di Kerim Alajbegovic, potrebbe presto dare il via libera alla partenza di Maldini: si tratterebbe sicuramente di un super colpo di mercato da parte del Sassuolo, ma ne sapremo sicuramene di più nei prossimi giorni e come sempre vi terremo aggiornati. 

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