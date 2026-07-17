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Juventus, Spalletti: “Serve un lavoro profondo sul mercato. Su Vlahovic…” | LIVE

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Le dichiarazioni tra campo e mercato dell’allenatore bianconero nella conferenza stampa di inizio stagione

La Juventus ha chiuso a sorpresa nelle scorse ore l’ingaggio di Celik, soffiato alla Roma e sbarcato sotto la Mole a parametro zero. Per i bianconeri si tratta del secondo colpo della finestra estiva dopo l’arrivo del baby Ekhator.

Juventus, la conferenza stampa di Spalletti
Luciano Spalletti in conferenza stampa (Ansa) – Calciomercato.it

La dirigenza della Continassa continua a lavorare sul mercato per rinforzare adeguatamente la rosa di Luciano Spalletti, che intanto dalla sala stampa dell’Allianz Stadium risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di inizio stagione.

Nuova stagione – “Ho ritrovato la squadra consapevole di ciò che non siamo riusciti a fare nello scorso campionato, ma altrettanto consapevole di quelle che sono le nostre possibilità. Dobbiamo andare a lavorare sui nostri difetti”.

Mercato – “La nostra rosa ha bisogno di essere rafforzata e potenziata, in alcune caselle probabilmente anche completata. Questo lo sappiamo tutti… C’è da fare un lavoro profondo: le tempistiche del Mondiale possono metterci in difficoltà”.

Vlahovic – “Io ho fatto delle valutazioni tecniche, poi ci sono quelle economiche che non mi competono. Vlahovic sa come la penso su di lui. I nostri direttori hanno sempre la porta degli uffici aperta: però bisogna citofonare…”.

Nuovi acquisti – “Celik è stata una buona idea da parte della società. Conosce già il nostro campionato e non avrà problemi a inserirsi. Anche “Ekhator è un’ottima operazione: ha delle grandi qualità, adesso bisogna farlo crescere”.

 

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