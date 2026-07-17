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Asta e sorpasso per Openda: la Juve spera

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L’attaccante belga è finito sul mercato dopo una sola stagione, gli ultimi aggiornamenti

Due gol e zero assist in trentaquattro presenze complessive. Dire che il rendimento di Lois Openda non ha affatto giustificato i circa 45 milioni di euro spesi la scorsa estate dalla Juventus è un eufemismo. Emblema del calciomercato fallimentare condotto da Damien Comolli, l’attaccante belga è stato messo sul mercato dopo una sola stagione.

Lois Openda parla con Zakaria durante Monaco-Juve
Asta e sorpasso per Openda: la Juve spera (Ansa Foto) – asromalive.it

La buona notizia per i bianconeri è che, nonostante un’annata da dimenticare, il 26enne di Liegi può ancora contare su qualche estimatore. In Inghilterra, il club che si è mosso con maggiore concretezza resta il Coventry, ma va monitorato con attenzione anche un certo fermento in Ligue1.

Dopo i contatti con il Lens, infatti, nelle ultime ore secondo footmercato.net anche il Lione si è rifatto vivo, individuando nel calciatore bianconero uno dei migliori candidati per prendere il posto lasciato vuoto da Endrick, tornato al Real Madrid dopo il prestito.

Rispetto ai giallorossi di Francia, la squadra allenata da Paulo Fonseca ha la capacità di coprire maggiormente l’attuale ingaggio percepito dal belga, richiedendo così una partecipazione minore da parte della Juve. Il Lens dalla sua ha il fascino della Champions League e del ritorno in un club dove ha lasciato buoni ricordi (21 gol e 4 assist in 42 presenze).

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