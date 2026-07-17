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Terracciano nel mirino dell’Udinese, può lasciare il Milan in prestito

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Filippo Terracciano potrebbe salutare il Milan a stretto giro di posta con il difensore che non sembra essere uno dei punti fermi di Ruben Amorim per la stagione che sta per cominciare.

Filippo Terracciano
Filippo Terracciano nel mirino dell’Udinese (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il classe 2003 è tornato dal prestito alla Cremonese con il calciatore che è pronto a cambiare di nuovo maglia per trovare maggiore continuità.

L’Udinese è alla ricerca di rinforzi per quello che riguarda la retroguardia considerato il fatto che Solet appare in uscita dalla formazione bianconera. L’affare con il Milan potrebbe andare in porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto anche se i rossoneri sanno che Terracciano può risultare utile anche per una questione di liste.

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