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Il Milan nei pensieri di Zaniolo, i rossoneri lo apprezzano ma devono prima cedere

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Nicolò Zaniolo potrebbe finire al Milan in vista della stagione che sta per prendere il via con l’attaccante classe 1999 che sembra in rottura con l’Udinese.

Nicolò Zaniolo
Diverse big sulle tracce di Zaniolo (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante, conscio dell’interesse di diverse squadre, tra cui il Milan, sta valutando con il suo agente una possibile nuova destinazione per la prossima stagione con il club rossonero che sembra essere in cima ai propri pensieri.

Il Milan, dopo gli acquisti di Gonçalo Ramos e di Mario Gila, ha bisogno di cedere prima di acquistare di nuovo. In particolare andrà definita la situazione di Rafael Leao, pronto a cambiare maglia, ma per il quale mancano ancora delle offerte ufficiali.

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