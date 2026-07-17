Strada in salita per Spence? Triplo ostacolo per l’Inter

Il nazionale inglese è il nuovo obiettivo per la corsia destra: gli ultimi aggiornamenti dall’Inghilterra

Continua la caccia dell’Inter per un nuovo esterno destro dopo la cessione al Real Madrid di Dumfries. I nerazzurri prima sono stati beffati dal Chelsea per Palestra, mentre nei giorni scorsi non hanno potuto tesserare Khalaili dopo il mancato via libera del CONI per l’idoneità sportiva.

L’Inter ha l’urgenza di trovare il prima possibile l’erede di Dumfries e nella lista della dirigenza di Viale della Liberazione figura anche il nome di Djed Spence, protagonista tra l’altro al Mondiale con la maglia dell’Inghilterra. Gli inglesi sono stati eliminati in semifinale dall’Argentina campione in carica, ma l’esterno del Tottenham è stato tra i più positivi della selezione allenata da Tuchel.

Calciomercato Inter, occhio alla concorrenza per Spence: le ultime dall’Inghilterra

Spence (sotto contratto fino al 2029) è in uscita dal Tottenham visto che non fa parte dei piani di De Zerbi e avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento all’Inter.

Stando al portale ‘TEAM Talk’, il club nerazzurro si sarebbe mosso concretamente con gli agenti del giocatore per cercare di portarlo alla corte di Chivu. L’Inter però deve fare attenzione alla concorrenza, considerando che sul 25enne laterale ci sarebbe anche l’interesse in Premier League di Liverpool, Newcastle ed Everton.

Spance è apprezzato anche per la sua duttilità dai nerazzurri, che sperano di abbassare le pretese economiche del Tottenham: gli ‘Spurs’ valutano infatti l’ex Genoa 35-40 milioni di euro.