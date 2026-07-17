Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Strada in salita per Spence? Triplo ostacolo per l’Inter

Foto dell'autore

Il nazionale inglese è il nuovo obiettivo per la corsia destra: gli ultimi aggiornamenti dall’Inghilterra

Continua la caccia dell’Inter per un nuovo esterno destro dopo la cessione al Real Madrid di Dumfries. I nerazzurri prima sono stati beffati dal Chelsea per Palestra, mentre nei giorni scorsi non hanno potuto tesserare Khalaili dopo il mancato via libera del CONI per l’idoneità sportiva.

Inter, le ultime su Spence
Spence con la maglia dell’Inghilterra (Ansa) – Calciomercato.it

L’Inter ha l’urgenza di trovare il prima possibile l’erede di Dumfries e nella lista della dirigenza di Viale della Liberazione figura anche il nome di Djed Spence, protagonista tra l’altro al Mondiale con la maglia dell’Inghilterra. Gli inglesi sono stati eliminati in semifinale dall’Argentina campione in carica, ma l’esterno del Tottenham è stato tra i più positivi della selezione allenata da Tuchel.

Calciomercato Inter, occhio alla concorrenza per Spence: le ultime dall’Inghilterra

Spence (sotto contratto fino al 2029) è in uscita dal Tottenham visto che non fa parte dei piani di De Zerbi e avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento all’Inter.

La dirigenza dell'Inter
La dirigenza dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Stando al portale ‘TEAM Talk’, il club nerazzurro si sarebbe mosso concretamente con gli agenti del giocatore per cercare di portarlo alla corte di Chivu. L’Inter però deve fare attenzione alla concorrenza, considerando che sul 25enne laterale ci sarebbe anche l’interesse in Premier League di Liverpool, Newcastle ed Everton. 

Spance è apprezzato anche per la sua duttilità dai nerazzurri, che sperano di abbassare le pretese economiche del Tottenham: gli ‘Spurs’ valutano infatti l’ex Genoa 35-40 milioni di euro. 

7757

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

2 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

3 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

7 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU