Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Icardi, ufficiale l’addio al Galatasaray: può tornare in Italia a zero

Foto dell'autore

.L’attaccante argentino potrebbe davvero tornare a giocare in Serie A: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

La notizia circolava già da diverso tempo ma ora è arrivata anche l’ufficialità: Mauro Icardi dice addio al Galatasaray dopo quattro stagioni. A renderlo noto attraverso i propri canali è lo stesso club turco, che ha salutato dunque l’attaccante argentino definito “indimenticabile” in un bellissimo video-messaggio.

Icardi esulta dopo un gol col Galatasaray
Icardi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Icardi ha 33 anni ma in area di rigore rimane uno dei migliori attaccanti in circolazione e un suo ritorno in Serie A non è assolutamente da escludere. L’ex Sampdoria e Inter, ad esempio, potrebbe fare al caso della Juventus che cerca proprio un profilo con le caratteristiche del centravanti di Rosario: in bianconero ritroverebbe Luciano Spalletti con cui ha già lavorato all’Inter dal 2017 al 2019. Occhio, inoltre, a Como e Roma che sono alla ricerca di un attaccante esperto e affidabile soprattutto in vista dell’inizio della prossima Champions League.

7753

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

3 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

4 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

5 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

7 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU