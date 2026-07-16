Icardi, ufficiale l’addio al Galatasaray: può tornare in Italia a zero

.L’attaccante argentino potrebbe davvero tornare a giocare in Serie A: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

La notizia circolava già da diverso tempo ma ora è arrivata anche l’ufficialità: Mauro Icardi dice addio al Galatasaray dopo quattro stagioni. A renderlo noto attraverso i propri canali è lo stesso club turco, che ha salutato dunque l’attaccante argentino definito “indimenticabile” in un bellissimo video-messaggio.

Icardi ha 33 anni ma in area di rigore rimane uno dei migliori attaccanti in circolazione e un suo ritorno in Serie A non è assolutamente da escludere. L’ex Sampdoria e Inter, ad esempio, potrebbe fare al caso della Juventus che cerca proprio un profilo con le caratteristiche del centravanti di Rosario: in bianconero ritroverebbe Luciano Spalletti con cui ha già lavorato all’Inter dal 2017 al 2019. Occhio, inoltre, a Como e Roma che sono alla ricerca di un attaccante esperto e affidabile soprattutto in vista dell’inizio della prossima Champions League.